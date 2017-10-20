Песков: США препятствуют допуску России к Олимпиаде

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В Кремле заявили, что государственные инстанции США, действуя в том числе и через общественные организации, оказывают влияние на Международный олимпийский комитет с целью не допустить Россию к участию в Олимпийских играх.

Некоторые американские государственные инстанции оказывают влияние на Международный олимпийский комитет с целью не допустить России к участию в Олимпиаде, передает "Интерфакс".

"Президент не намекнул. Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом (о влиянии госструктур США на МОК – прим.ред.)", - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля добавил, что воздействие на МОК осуществляется государственными инстанциями, в том числе и посредством общественных, неправительственных организаций. Какие именно ведомства принимают в этом участие, Песков не уточнил.

Ранее президента Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" заявил, что на МОК оказывается воздействие по недопуску России к Олимпийским играм.

"А этим спонсорам (спонсорам МОК – прим. ред.), в свою очередь, подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций. Мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом. Два варианта: либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допускать до Олимпийских игр", - заявил Путин.

Глава государства отметил, что у России нет никаких претензий к МОК, но недопуск к играм или выступление под нейтральным флагом является унижением страны.

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