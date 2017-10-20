Экс-губернатор Юрченко получил условный срок за превышение полномочий

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Бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко получил три года условно по делу о превышении полномочий при продаже участка земли в центре Новосибирска. Ранее ему вменяли в вину ущерб в 14 миллионов рублей, однако в приговоре сумма была сокращена в 100 раз.

Суд в Новосибирске приговорил экс-губернатор Василия Юрченко, которого обвиняли в превышении должностных полномочий, к трем годам лишения свободы условно, передает "Интерфакс".

Гособвинитель просил суд приговорить Юрченко к четырем годам колонии и взыскать с него 14 миллионов рублей недополученного дохода. При этом сумма ущерба от действий Юрченко в приговоре сокращена в 100 раз - с 14 миллионов до 135 тысяч рублей.

В марте 2014 года губернатор Юрченко лишился своего поста "в связи с утратой доверия". Следователи возбудили в отношении него уголовное дело о превышении полномочий. По данным обвинения, был причинен вред ОАО "ГазТрансКом", 100% акций которого находились в собственности Новосибирской области, в виде недополученного дохода на сумму не менее 14 миллиона рублей.

Юрченко считает дело в отношении него сфальсифицированным, а его вину бездоказательной. Обвинение, по его словам, "зиждется на предположениях и домыслах".

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