Президиум ВАК счел несостоятельными претензии к диссертации Мединского

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Президиум Высшей аттестационной комиссии рекомендовал оставить за министром культуры России Владимиром Мединским степень доктора исторических наук. Претензии к его диссертации президиум счел несостоятельными.

Президиум ВАК рекомендовал оставить степень доктора исторических наук за министром культуры России Владимиром Мединским. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник, принимавший участие в заседании.

"Оставили доктором наук. 14 - "за", шесть - "против", - сказал он.

Причиной рассмотрения вопроса о лишении Мединского научной степени стало заявление участника сообщества "Диссернет" Ивана Бабицкого. По его словам, диссертация министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности.