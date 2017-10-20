На севере Москвы изменилась схема движения транспорта

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Схема движения на двух участках на севере Москвы изменилась с 20 октября.

С пятницы изменилась схема движения на двух участках на севере Москвы. Об этом сообщает "ТВ Центр". Отменён левый поворот с улицы Петрозаводская на Лавочкина на пересечении с улицами Дыбенко и Беломорской. Также нельзя повернуть с Башиловской улицы налево на 2-ю Хуторскую при движении от Тимирязевской. Нововведение должно снизить число аварий на этих участках.