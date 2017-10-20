В Москве после благоустройства открылся парк 850-летия Москвы

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В районе Марьино завершено благоустройство парка 850-летия Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Комплексное благоустройство парка 850-летия Москвы в Марьино завершено. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" написал мэр столицы Сергей Собянин.

"Хорошая новость для жителей юго-востока столицы. Открыли после благоустройства парк 850-летия Москвы в Марьино. Теперь тут удобные выходы к воде, зоны для пикников с беседками и мангалами, спортивные и детские площадки, велодорожки, которые зимой станут лыжной трассой. Ну и, конечно, бесплатный Wi-Fi - сейчас без него никуда", - написал Собянин.

Мэр добавил, что местные жители попросили обустроить прилегающий к парку пустырь - участок берега Москвы-реки между улицами Поречная и Капотней. Работы будут выполнены в следующем году.