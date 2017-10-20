Власти Москвы начали борьбу с "диванами" перед Новым годом

Теги: Москва праздник фестиваль новый год

В Москве начали борьбу с "диванами". Скоро Новый год, и провести праздник в четырёх стенах город просто не даст - столько интересного он готовит для своих жителей и гостей под открытым небом. Особо капризных уж точно вытащит на улицу праздничный салют - его устроят сразу на десятках площадок, ровно в час ночи 1 января.

Задумываться о том, как в этом году столица встретит Новый год, по традиции, начали заранее. Вдохновиться решили театральной жизнью города. Поэтому и рассказывали о предстоящих праздниках в театре Геликон-Опера, передает "ТВ Центр".

"Москва действительно превращается в культурный центр мира. Для меня это очень лестно и приятно. Я счастлив, что я живу в такое время, когда театр становится приоритетом, и что мы наслаждаемся этой жизнью и что это поддерживается правительством Москвы", - сказал худрук московского музыкального театра "Геликон-опера", народный артист России Дмитрий Бертман.

Окунуться в театральную жизнь можно будет на основных площадках города. Помимо традиционных в центре столицы, встречать Рождество будут в парках по всему городу. Сцены стилизуют под подмостки известных московских театров. А в массовых гуляниях задействуют две с половиной тысячи артистов. Но и это не все сюрпризы.

"Как и коллеги с дипкульта, мы ведем борьбу с "диванами". Стараемся не только москвичей, но и гостей столицы, наших зарубежных коллег, привезти в Москву. Мы хотим сделать в следующем году Тверскую улицу пешеходной. Это будет впервые на новогодние праздники. В течение этих трех дней мы будем очень ярко и интересно гулять на Тверской улице", - сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Помимо гуляний на главной улице города, задействуют и Садовое кольцо - там будет семь отдельных локаций. Помимо обязательных хот-пойнтов с горячими напитками и угощениями, разработали и специальный квест. Ответил на все вопросы - получил призы. А создавать праздничное настроение будут при помощи световой иллюминации. В вопросах украшения города Москва не первый год удачно конкурирует с мировыми столицами.

"Москва - самый освещенный город. Примененные решения по освещению очень удачно коррелируются с той концепцией, которая принята городом", - заявил руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.

За последние годы Москва стала одним из туристических рождественских центров. Крупнейший сайт для путешественников TripAdvisor присвоил российской столице второе место в десятке лучших туристических направлений. А среди поклонников Instagram некоторые локации Москвы уверенно входят в десятку. Убедиться в этом можно будет совсем скоро. Фестиваль стартует 22 декабря и продлится до 14 января.

Александра Сергомасова, Наталья Епифанова, Андрей Грис. "ТВ Центр".

Читайте также:

Собянин принял участие в открытии Музея кино на ВДНХ

До конца 2018 года на ВДНХ отреставрируют около 40 павильонов