В Губернском театре покажут спектакль к 100-летию революции

Московский Губернский театр поставил спектакль к 100-летию революции 1917 года. Премьера — уже в пятницу, 20 октября.

В пятницу вечером в "Московском губернском театре" - премьера. Покажут спектакль "Восемь" - на сцене вновь развернуться события, которые круто изменили историю нашей страны почти век назад. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Действие происходит в глухом уголке России. Зрители увидят последние дни жизни Великой княгини Елизаветы Фёдоровны и других Романовых. Для постановки выбрали именно малую сцену: так проще максимально сблизить зал и игровое пространство, и создать у зрителей ощущение причастности к тому, что происходит на сцене. И, возможно, ещё раз задуматься о времени, которое нещадно перемололо и царей, и их палачей.

Пьеса - драматурга из Екатеринбурга Владимира Зуева. Он стал победителем конкурса молодых авторов "Возрождение" и получил возможность поставить спектакль на сцене Губернского театра.