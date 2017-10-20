Медведев пообещал 40 инновационным вузам господдержку

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Отечественные институты и университеты со статусом университетских центров инновационного развития получал дополнительную поддержку от государства. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Образование, здравоохранение, поддержка предпринимателей и наращивание экспорта - реализация приоритетных проектов обсуждалась на Совете при президенте по стратегическому развитию. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Дмитрий Медеведев рассказал об уже достигнутых результатах. Программа по строительству и реконструкции школ идет по всей стране. В этом году будет создано около 50 тысяч учебных мест. В одной только Москве в этом году планируется ввести в эксплуатацию 30 школ и детских садов - это около 10 тысяч новых мест. На Совете также говорили о поддержке российских вузов.

"Мы направляем усилия на создание современной учебной среды, которая должна позволить школьникам и студентам получать образование высокого уровня, желательно, мирового уровня, отвечать на вызовы современного общества. В самом скором времени мы начнем поддержку учебных заведении, которые по результатам конкурса Минобразования получат статус университетских центров инновационного, технологического и социального развития. До конца года должно быть определено не менее 40 таких центров в 30 регионах", - сказал Медведев.