Минобрнауки подготовит приказ о сохранении за Мединским степени доктора наук

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Министерство образования и науки в ближайшее время подготовит приказ на основании решения президиума Высшей аттестационной комиссии в отношении диссертации министра культуры Владимира Мединского. Президиум ВАК рекомендовал сохранить за Мединским степень доктора исторических наук.

Министерство образования и науки в ближайшее время подготовит приказ относительно диссертации министра культуры Владимира Мединского на основании решения президиума ВАК. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Президиум Высшей аттестационной комиссии рекомендовал оставить за министром культуры России Владимиром Мединским степень доктора исторических наук. Претензии к его диссертации были сочтены несостоятельными.

"Президиум ВАК рассмотрел вопрос и общим голосованием принял решение направить рекомендацию в Минобрнауки России отказать в удовлетворении заявителям и отказать в лишении степени доктора наук В.Р. Мединского. На основании данного решения Президиума ВАК Министерством в ближайшее время будет подготовлен соответствующий приказ", - отметили в Минобрнауки.

Причиной рассмотрения вопроса о лишении Мединского научной степени стало заявление участника сообщества "Диссернет" Ивана Бабицкого. По его словам, диссертация министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности.