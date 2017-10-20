Приставы получили право задерживать неплательщков алиментов

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Госдума разрешила судебным приставам задерживать должников по алиментам. До этого сотрудники ФССП могли лишь возбуждать дела, а задержанием занималась полиция, что усложняло процедуру привлечения неплательщика к административной ответственности.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) задерживать должников по алиментам без участия полиции, сообщает Газета.ru.

Задержание будет проходить по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Санкции статьи подразумевают административный арест сроком до 15 суток, обязательными работами или штрафом до 20 тысяч рублей. В случае повторной неуплаты алиментов, нарушитель привлекается уже к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы сроком на год.

До принятия документа судебные приставы могли лишь возбуждать дела, но не задерживать. Для решения этой проблемы подключалась полиция, что усложняло процедуру привлечения к административной ответственности.

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