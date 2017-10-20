Медведев призвал в кратчайшие сроки уточнить реестр обманутых дольщиков

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил о необходимости в кратчайшие сроки завершить пообъектный анализ недостроенных домов в стране. По его словам, нужно уточнить реестр обманутых дольщиков.

Пообъектный анализ недостроенных домов в России необходимо завершить в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

"Нужны точные данные по оценке пострадавших, они очень сильно расходятся. В кратчайшие сроки нужно завершить пообъектный анализ проблемных домов", - передает его слова ТАСС.

Медеведев уточнил, что работу необходимо вести вместе с регионами, Росреестром, Минстроем. По его словам, нужно оценить готовность каждого из домов и уточнить реестр обманутых дольщиков.