Медведев призвал в кратчайшие сроки уточнить реестр обманутых дольщиков
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил о необходимости в кратчайшие сроки завершить пообъектный анализ недостроенных домов в стране. По его словам, нужно уточнить реестр обманутых дольщиков.
Пообъектный анализ недостроенных домов в России необходимо завершить в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.
"Нужны точные данные по оценке пострадавших, они очень сильно расходятся. В кратчайшие сроки нужно завершить пообъектный анализ проблемных домов", - передает его слова ТАСС.
Медеведев уточнил, что работу необходимо вести вместе с регионами, Росреестром, Минстроем. По его словам, нужно оценить готовность каждого из домов и уточнить реестр обманутых дольщиков.