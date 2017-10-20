Захарова рассказала о неожиданном подарке от незнакомца из Германии
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Мария Захарова получила букет от незнакомого подписчика в Instagram из Германии. По словам спикера МИДа, поклонник отследил ее "лайки" и комментарии под фотографиями и прислал точно такие же цветы, которые ей понравились.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в социальные сети фотографию букета, который она получила от незнакомца из Германии.
То, что все за всеми следят, не новость. Но иногда это бывает неожиданно и приятно. Фолловеров выследил , как я пару раз лайкнула красивые фотографии сайта доставки цветов, а под одним букетом даже написала комментарий. Сегодня этот букет был направлен в МИД. И что делает эту историю поистине международной - незнакомец живет в Германии. Правда, для нас тоже нет ничего невозможного, и на днях в небольшой немецкий городок отправится подарок из России. Конечно же, с любовью )))
"Фолловер моего аккаунта в Instagram выследил , как я пару раз лайкнула красивые фотографии сайта доставки цветов, а под одним букетом даже написала комментарий", - поделилась Захарова в Facebook.
По ее словам, букет выглядит точно также, как и тот, который ей понравился в Instagram. Захарова добавила, что ответный подарок в "небольшой немецкий городок" будет отправлен в ближайшие дни.