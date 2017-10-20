Депардье рассказал, как оттаскал за волосы Вайнштейна

Теги: В мире сша актер

Известный французский актер Жерар Депардье рассказал, что однажды таскал за волосы голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Французский актер Жерар Депардье признался, что в 1996 году во время съемок фильма "Отцепись от звезд" поссорился с продюсером Харви Вайнштейном.

"Внимательно изучив предложенный контракт, я понял, что он просто намерен обворовать нас. Я тогда явился в его офис и вошел в его кабинет. Я был в тот момент на таком взводе, что обошел вокруг стола, схватил его за волосы и показал ему свою руку, сказав: "Харви, видишь вот эти два пальца? Если ты нам что-то такое вытворишь с контрактом - то я тебе ими просто глаза выдавлю", - приводит слова актера "МИР24".

Ранее Британская академия кино и телевизионных искусств приостановила членство голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В организации заявили, что его поведение противоречит ценностям Академии. Причиной стала скандальная публикация в газете NYT. По данным журналистов, Вайнштейн на протяжении почти 30 лет домогался женщин, карьера которых зависела от его решений.

Читайте также:

Голливуд потряс секс-скандал: что грозит продюсеру Вайнштейну

Джоли и Пэлтроу заявили о домогательствах со стороны продюсера Вайнштейна