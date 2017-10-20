Орешкин раскритиковал ЦБ за консерватизм

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин назвал рудиментом некоторые нормы валютного контроля в стране со стороны Центробанка. По его словам, это мешает более активной международной торговле.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что некоторые нормы валютного контроля со стороны Центробанка являются дополнительной издержкой в развитии выхода на мировой рынок. Об этом пишет "Русская планета".

По его словам, ЦБ мешает "либерализовывать" валютное законодательство и валютный контроль. При этом он сохраняет очень жесткие рамки и продолжает выступать за дальнейшее сохранение тотального контроля.

Орешкин назвал такие действия Банка России рудиментом.

В ответ зампред ЦБ Ксения Юдаева подчеркнула, что жесткость позиции по валютному контролю является инструментом борьбы с отмыванием. Кроме того, она отметила, что Центробанк готов рассматривать предложения по тому, как поменять систему без того, чтобы менялся результат.