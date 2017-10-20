Греф спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 5%

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил о возможности снижения ставки по ипотеке в России до 5% годовых. Она будет падать из-за низкой инфляции. Ранее Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке на 0,6-2 процентных пункта на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке.

Ставки по ипотеке могут упасть до 5% из-за низкой инфляции, об этом заявил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает РИА Новости.

"Что касается ставок по ипотеке, то ставки будут падать. В зависимости от инфляции, сегодня инфляция 3%, я думаю, что ставки 5% не за горами", - рассказал он.

10 августа Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке на 0,6-2 процентных пункта на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке. А также понизил на пять процентных пунктов минимальный размер первоначального взноса по кредиту на покупку готового жилья.

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