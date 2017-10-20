В Севастополе грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе

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Около Севастополя грузовик наехал на двоих детей. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

20 октября недалеко от Севастополя водитель грузового автомобиля с прицепом совершил наезд на двоих детей семи и девяти лет, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Как сообщил "Газете.Ru" представитель управления МВД по городу, один ребенок погиб на месте, второй госпитализирован.

В отношении водителя завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Он задержан.