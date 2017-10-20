Сербия решила исключить Косово из своей конституции

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Косово будет исключена из конституции Сербии. Источники в МИД страны отметили, что новые формулировки фактически равносильны признанию республики. Об изменениях конституции власти должны объявить в марте 2018 года. Они стали условием вхождения Сербии в Евросоюз.

Белград исключит из конституции слова о том, что "Косово входит в состав Сербии" и "имеет существенную автономию в составе сербского государства". Об этом пишет "Газета.Ru".

Ранее местная газета Danas сообщила со ссылкой на источники в МИД страны, что новые формулировки фактически равносильны признанию Косово. Однако на официальном уровне никто не будет произносить или прописывать это слово в документах.

Об изменениях конституции власти должны объявить в марте 2018 года. Именно тогда президент Сербии Александр Вучич представит свой проект решения косовской проблемы.

Также изменения произойдут в статьях 8 и 182 конституции страны, которая была принята в нынешней редакции в 2006 году. В первой из них говорится, что территория Сербии "неизменна и неделима", а граница "неприкосновенна". А во второй сказано, что "автономия Косово в Сербии будет учреждена отдельным законом". Тем не менее, отдельного законодательного акта по этой теме принято не было.

Все изменения стали условием вхождения Сербии в Евросоюз. Нынешнее руководство страны избрало своим приоритетом именно этот курс.