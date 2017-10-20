С 30 октября будет разрешен ввоз баклажанов и гранатов из Турции

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Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сообщил, что с 30 октября в страну будет разрешен ввоз гранатов и баклажанов из Турции. Кроме того, в ноябре-декабре планируются первые поставки турецких томатов.

С 30 октября в Россию будет разрешен ввоз баклажанов и гранатов из Турции. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

"По результатам инспекции турецких предприятий по производству баклажанов и гранатов, проведенной Россельхознадзором в октябре, сообщаю, что с 30 октября Россия разрешит ввоз указанной продукции с 27 турецких предприятий", - сказал он.

Кроме того, по словам Ткачева, подготовлен проект постановления о снятии ограничений на ввоз томатов. Планируется, что первые поставки начнутся в ноябре-декабре текущего года.