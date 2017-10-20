Ространснадзор раскрыл итоги расследования ДТП с автобусом под Владимиром

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Глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что компания-перевозчик, которой принадлежал автобус, разбившийся на железнодорожном переезде во Владимирской области, нарушала режим труда и отдыха своих водителей. Также он отметил, что транспортное средство не отвечало требованиям безопасности.

Компания-перевозчик, которой принадлежал автобус, разбившийся на железнодорожном переезде во Владимирской области, нарушала режим труда и отдыха своих водителей. Об этом заявил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

По его словам, полные данные по работе компании получить тяжело.

"Мы посмотрели - с одной стороны, автобусы обеспечены тахографом, в то же время, взять полноценно данные по тому, нарушался или не нарушался режим труда и отдыха водителем компании - возможности такой нет", - сказал он.

Басаргин добавил, что сама компания не готова открыть эти данные перед ведомством, передает РИА Новости.

"Но то, что режим труда нарушался, мы убедились по другим перевозкам этой компании. Кроме этого, транспортное средство не отвечало требованиям безопасности, что привело к трагедии", - подчеркнул он.

В ночь на 6 октября автобус столкнулся с поездом во Владимирской области. В результате погибли 17 человек, включая двух детей. По данным следствия, водитель знал о неисправностях автобуса, но продолжал перевозить пассажиров.

Все пассажиры автобуса - около 60 человек - были гражданами Узбекистана. В России они находились без необходимого оформления документов.