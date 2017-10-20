Коалиция подтвердила полное освобождение Ракки от боевиков

Теги: Политика сирия сша терроризм коалиция

Международная коалиция во главе с США подтвердила, что сирийская Ракка полностью освобождена от террористов "Исламского государства" (деятельность организации запрещена в России). Согласно заявлению коалиции, власть в городе перейдет местному населению.

Сирийская Ракка полностью освобождена от террористов ИГ. Об этом, по данным агентства "РИА Новости", говорится в заявлении возглавляемой США коалиции.

"Освобожденный город вернется к местному лидерству и управлению. У жителей Ракки теперь есть шанс контролировать свое будущее", - говорится в сообщении пресс-службы коалиции.

В коалиции подчеркнули, что несмотря на весь символизм освобождения города от ИГ, это не означает окончания террора "Исламского государства". По словам командира коалиции Пола Фанка, военная победа над террористами необходима, но недостаточна.

"Мы по-прежнему боремся с остатками "Исламского государства" в Ираке и Сирии и продолжим содействовать гуманитарным усилиям, помогая гражданам, пострадавшим от жестокой оккупации, столкнувшимся с долгой битвой на пути к свободе. Нам все еще предстоит жесткая борьба", - сказал он.