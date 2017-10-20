17:32, 20 октября 2017

В польском городе неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ

Теги:  нападение  польша  Происшествие

Неизвестный мужчина атаковал посетителей крупнейшего торгового центра в польском городе Сталева-Воля. В результате ранения получили девять человек. Многие находятся в тяжелом состоянии. Самого злоумышленника удалось задержать.

Посетители торгового центра в польском городе Сталева-Воля оказались атакованы неизвестным мужчиной с ножом. Об этом сообщает ТАСС.

Город находится на юго-востоке республики (Подкарпатское воеводство). 27-летний мужчина ворвался в крупнейший ТЦ в городе и начал беспорядочно нападать с ножом на посетителей. В результате ранения получили девять человек.

Полиции удалось обезвредить и схватить нападавшего. Пострадавшие отправлены в больницу. Многие находятся в тяжелом состоянии.

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