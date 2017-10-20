"Холодный мир": эксперты оценили отношения России и США

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Несколько раз подчеркнутая президентом Путиным готовность России быстро и зеркально отвечать на любые недружественные шаги стала сквозной темой и его выступления на дискуссионном клубе "Валдай", и на импровизированной пресс-конференции, устроенной её участниками. В своих оценках происходящего сейчас вокруг России Путин был вообще предельно жесток - это не мы возвращаемся в пятидесятые годы. Нас пытаются туда возвратить.

То, о чем пойдет разговор на итоговом заседании Валдайского клуба, предугадать было не трудно. Изначально все понимали, что в центре внимания вновь окажутся отношения России и США, деградировавшие до рекордно низкого уровня. Нет, это конечно еще не "холодная война". Скорее, "холодный мир". И о причинах этого похолодания Путина, разумеется, не могли не спросить, передает "ТВ Центр".

"В таких отношениях обычно ошибки совершают обе стороны. Поэтому у меня вопрос такой: в последние 15 лет какие вы видите ошибки российской политики?" – задала вопрос профессор Свободного университета Берлина Сабина Фишер.

"Самая главная ошибка с нашей стороны в отношениях с Западом - мы слишком вам доверяли. А ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость. И злоупотребили этим доверием", - ответил Путин.

И с этим действительно невозможно спорить. Такой поголовной любви к Америке, как в 90-е, российское общество до этого еще никогда не испытывало. И это чистая правда. Как и та открытость, которую демонстрировала наша страна в отношении бывших врагов, а теперь, казалось, партнеров и друзей. Один из примеров - ядерная сделка между Россией и США от 1993 года, в рамках которой американских специалистов на постоянной основе допустили в наши ядерные арсеналы.

"В рамках выполнения российских обязательств американцы совершили — прошу внимания, это не секретная информация, просто об этом мало кто знает — 620 проверочных визитов, причем в святая святых российского ядерного оружейного комплекса на предприятиях, занимающихся разработкой ядерных зарядов и боеприпасов, наработкой плутония и урана оружейного качества. США получили доступ на все совершенно секретные объекты Российской Федерации, при этом соглашение носило фактически односторонний характер. На самом мощном в мире ядерном обогатительном уральском электрохимическом комбинате был даже оборудован постоянно действующий американский наблюдательный пост, куда американские специалисты каждый день ходили как бы на работу, да, не как бы, ходили на работу. В их помещениях, как водится в таком случае, на совершенно секретных российских объектах стояли американские флаги. И все это продолжалось на протяжении 10 лет. Наши специалисты посещали предприятия ядерного оружейного комплекса США тоже, но только по приглашению и на условиях, определенных самой американской стороной. С российской стороны, как вы видите, была продемонстрирована абсолютно беспрецедентная открытость и доверие. Что мы от этого получили — тоже хорошо известно. Полное игнорирование наших национальных интересов, поддержка сепаратизма на Кавказе. Действия в обход Совета Безопасности ООН силового характера, скажем, бомбардировки Югославии и Белграда, ввод войск в Ирак и так далее. Ну, понятно, посмотрели в каком состоянии ядерный комплекс, Вооруженные силы, экономика, — международное право уже оказалось ненужным", - рассказал Путин.

Тогда и вправду все это лежало в руинах. Громадный внешний долг. Гуманитарные поставки продуктов из США. В обмен на знаменитые "ножки Буша" и прочие заграничные яства, мы открывали свои секретные разработки нашим западным благодетелям. И тут, понятно, немало вопросов к тем персонажам, что были на тот момент у власти. Вот лишь один из примеров, прозвучавший накануне в Сочи.

"Вы говорили о "лихих 90-х". И я вспомнил при этом разговор Андрея Козырева с президентом Никсоном о том, что у России нет национальных интересов, есть только общечеловеческие интересы. Никсон очень покачал головой", - заявил профессор Таллинского университета Рейн Мюлерсон.

"Это говорит о том, что у Никсона есть голова, а у господина Козырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только. Но головы как таковой нет", - указал Путин.

То есть масштаб этих деятелей понятен. Как и та ситуация, в которой прибывала страна. И тот пиетет, который испытывала Россия перед США вплоть до середины 2000-х. Так что шанс максимально сблизится, забыв о прежних разногласиях, безусловно, был. Ведь наша страна реально была готова даже вступить в НАТО. И это обсуждалось. Но нам сказали – нет. Такой же ответ звучал и на все наши возражения по любым международным вопросам. После развала Союза для Запада, который посчитал себя победителем в "холодной войне", это вообще стало нормой.

"Это неуважение, которое проявляют западные страны по отношению к России, либо другим странам, которые не считают, что называется, равными себе, является основной причиной той дисгармонии и дисбаланса, который сейчас сложился на международной арене и который приводит к очень конфликтным ситуациям", - сказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Взять то же НАТО, которое, несмотря на заверения политиков, все 90-е годы продолжало расширяться на восток, приближаясь к российским границам. Сейчас туда перебрасывают все больше техники и солдат. Проводят учения, открыто называя Россию угрозой.

"В последние месяцы происходит очевидное наращивание этого военного присутствия, очевидно нарушая основополагающий акт Россия-НАТО. Насколько, как вы считаете, это представляет угрозу стратегическую для России и каков может быть ответ?" – спросил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"Вы понимаете, вы сейчас дали мне такой шанс хороший сказать - мы будем и так делать и так ответим. Нас это не беспокоит. Пускай они тренируются там. Все под контролем", - отметил Путин.

Сейчас не беспокоит. Потому как Россия уже не та, что была в 90-е. Да и мир больше не однополярный. Но в Вашингтоне этого по-прежнему то ли не понимают, то ли понимать не хотят. Смена администрации ситуацию не исправила, а даже, наоборот, еще больше запутала.

"Очень трудно понять, с кем в Америке придется договариваться. Как можно будет с Америкой вести конструктивный диалог. Но отвечая на ваш вопрос, я думаю, что можно. Потому что такая истерия там долго продолжаться не может", - рассказал научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

Говорить придется. И говорить на равных. Пока же Вашингтон продолжает рубить с плеча. Причем, доходит уже до откровенного дипломатического хамства. С до этого закрытых российских консульств срывают российские флаги.

"У нас в советские времена было больше противоречий и разногласий, но знаете, чего было больше? Уважения было больше. Я с трудом могу себе представлять, чтобы во времена Советского Союза с советских дипломатических учреждений срывали бы советские флаги. А вы это сделали. И не только в этом проявляется неуважение, не только в таких показательных акциях, но и в содержательных некоторых вещах", - подчеркнул Путин.

Против российских СМИ, телеканала RT и агентства "Sputnik" развернута настоящая травля. И тут мы тоже готовы отвечать. "Со слабым партнером не считаются. С ним не разговаривают. Его интересы в расчет не принимаются. Поэтому в данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро. Как только мы увидим конкретные шаги ограничивающие деятельность наших СМИ. Тут же последует зеркальный ответ", - заявил Путин.

В том же духе Путин высказывается и насчет двустороннего договора между Россией и США, касающегося сокращения и ограничения наступательных ядерных вооружений. Из него Вашингтон тоже собирается выходить.

"Теперь мы слышим, что СНВ-3 тоже не очень устраивает. Мы не собираемся из него выходить. Нас тоже что-то, может быть, не устраивает. Это же всегда элемент какого-то компромисса, но наличие договоренностей лучше, чем их отсутствие. Если это не нравится и у кого-то есть желание выйти из договора вообще, с нашей стороны ответ будет мгновенным. Хочу об этом сказать и предупредить", - заявил Путин.

Вот тут-то и кроется главная опасность, о которой говорили многие эксперты "Валдайского клуба". Не приведет ли эта череда взаимных ответов к той ситуации, что мир наблюдал в 50-х, во время "Карибского кризиса", когда США и СССР остановились в шаге от реального конфликта.

"Я думаю, что этого пути они не пройдут. И потому что есть определенный опыт, уже накопленный. И потому что мир открыт. Общественность и у нас, и на Западе все же подталкивает руководство стран не к какой-то квазимилитаристской эскалации, а к установлению разумных и взаимовыгодных отношений", - рассуждает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Да и российский лидер настроен оптимистично. Противоречия противоречиями, но Россия по-прежнему готова к диалогу с США, что Путин вновь подчеркивает в Сочи. Для мира он был бы крайне полезен. Проблем накопилась масса. От терроризма до ядерного разоружения, к которому Москва готова присоединиться.

Пока же все договоренности, что были достигнуты ранее, саботировались все тем же Вашингтоном. Взять обязательства по уничтожению химического оружия. Россия 27 сентября его полностью ликвидировала. США вновь перенесли на 2023 год. Больше таких односторонних шагов Москва совершать не будет.

Александр Панюшкин, "В центре событий", "ТВ Центр".