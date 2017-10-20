Почему на Западе все меньше людей симпатизирует Украине

Теги: сми Украина порошенко

Интрига в Киеве сейчас завязывается нешуточная - даже если не брать в расчет нынешнее стояние под Радой. Удивительная страна смогла впечатлить даже журналистов из американской New York Times. Там даже статью так и назвали: "Украина - средоточие интриг".

Это самая лучшая страна в мире. Так можно подумать про Украину, если почитать западные СМИ. Незалежная упорно борется с российской агрессией, стала почти полностью европейской и реформировалась чуть ли не до идеального состояния. И во многом благодаря самоотверженному труду своего президента Порошенко.

Такое прекраснодушие, как выяснила европейская пресса, объясняется не реальными успехами Незалежной, которая в плане демократии и процветания с трудом обгоняет самые отсталые страны Африки, а финансовыми вливаниями авторов проекта НеРоссия и сочувствующих

"Великобритания наняла рекламное агентство Saatchi, которое при поддержке министерства иностранных дел, запустило проект по восстановлению имиджа Украины, в том числе и с помощью СМИ и социальных сетей", - пишет The Guardian.

То есть накручивают рейтинг, в отсутствии реальных, специально созданным историям политического и экономического успеха Украины. "Целевой аудиторией этого проекта по реабилитации репутации Украины, которая, согласно результатам опросов, является крайне негативной, должны стать англоязычные туристы, инвесторы и СМИ, включая CNN и BBC", - отмечает The Guardian.

Всего на эти благие цели британцы выделили около двух с половиной миллионов фунтов. И, похоже, это только верхушка айсберга. Полные данные засекречены, а к журналистам The Guardian попала лишь крупица информации о финансовых вливаниях в имидж Украины.

В каждой стране свои методы. В Италии, например, специально проанализировали с десяток телеканалов, радиостанций и около 50 самых популярных блогов. Цель - выявить наиболее лояльных лидеров общественного мнения и поощрить правильное освещение борьбы за демократию на Украине. В США политтехнологи добрались до Голливуда.

"В американских сериалах всё чаще и чаще Украина встречается в том или ином формате. Либо как диаспора, либо украинские группы начинают играть саундтреки", - отметил украинский журналист Андрей Глухенький.

Как шутят эксперты, просто теперь Албанию в фильмах стали заменять Украиной. Но зато в фильмах кассовых. Всю историю независимой Украины из Незалежной сознательно конструировали образ анти-России. А на это никаких денег не жалко. США только через Агентство по международному развитию тратят на Киев больше, чем полмиллиарда долларов. Эти деньги идут в том числе на гранты для СМИ, различные тренинги для правильных журналистов, политологов, экспертов, которые пишут нужные материалы об Украине на Западе.

"Когда вы берёте ответственность за такую страну, как Украина, то вы, наверное, думаете, как это выглядит в глазах ваших же избирателей, которые могут с вас спросить, на что вы тратите деньги. Поэтому стараются представить её в более выгодном свете", - рассуждает политолог Алексей Мартынов.

Активно работает над этим и один из главных спонсоров Майдана Джордж Сорос. Согласно отчётам его международного фонда "Возрождение", в 2016 году американцы спланировали и провели целую кампанию по рекламе Украины в Голландии. Там тогда был референдум о подписании договора об ассоциации между ЕС и Киевом. В Нидерланды отправили несколько самолётов с различными делегациями. Но вот, правда, вышиванки местным не приглянулись. Голландцы проголосовали против.

Итог таких кампаний почти всегда отрицательный. Всё меньше людей на Западе симпатизируют Украине. Согласно последним опросам, больше половины европейцев не хотят видеть Украину в составе ЕС. То есть получается, что у всех этих многомиллионных вливаний в имидж результат не очень-то просматривается.

"Его не может быть при той ситуации, которая сегодня на Украине. Во всяком случае, положительного результата. Это действительно выброшенные на ветер деньги. Вы поймите, можно месяц или два рассказывать, как на Украине успешно продвигаются какие-то реформы, которых сами украинцы и не видели, но включили новости, увидели очередную драку в Верховной раде зрители, слушатели, читатели газет, и всё - можно заново начинать эту кампанию. Ещё два месяца выброшенных на ветер миллионов и опять очередной сюжет с Украины", - говорит политолог Владимир Корнилов.

Сложно спасать то, чего нет. Но лакировка действительности приносит неплохой доход. И значит, западная пресса снова не увидит шествия нацистов по Киеву. Но будет трогательно рассказывать про победы аграрной сверхдержавы.

Николай Сухарев, Мария Богомолова, Валерий Белинский, "В центре событий", "ТВ Центр".