СМИ узнали о жертвах нападения мужчины с ножом в Польше

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Один человек погиб в результате нападения вооруженного ножом мужчины на посетителей торгового центра города Сталева-Воле в Польше. Еще восемь госпитализированы.

В результате нападения мужчины на посетителей торгового центра в городе Сталева-Воле в Польше погиб один человек. Еще восемь получили ранения, передает ТАСС.

По данным местных правоохранителей, жертвой атаки оказалась 50-летняя женщина. Расследование происшествия уже взяла под контроль премьер-министр страны Беата Шилдо.

Нападавшим оказался 27-летний местный житель. Полиция уже задержала его. Мотивы преступления устанавливаются.

Его проверили на наличие алкоголя в крови, он был трезв. По данным полиции, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.