Против лишения Мединского ученой степени проголосовало две трети президиума ВАК

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Две трети состава президиума ВАК проголосовали за то, чтобы отказать в лишении главы Минкультуры Владимира Мединского ученой степени.

Две трети состава президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проголосовали против лишения министра культуры Владимира Мединского ученой степени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ВАК Владимира Филиппова.

"Две трети проголосовали за то, чтобы отказать заявителю в лишении степени и только одна треть поддержала, чтобы лишить учёной степени", — отметил Филиппов.

Ранее стало известно, что Министерство образования и науки в ближайшее время подготовит приказ на основании решения президиума ВАК в отношении диссертации Мединского. Президиум рекомендовал сохранить за Мединским степень доктора исторических наук.

Причиной рассмотрения вопроса о лишении министра научной степени стало заявление участника сообщества "Диссернет" Ивана Бабицкого. Он увтерждает, что диссертация Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности.

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