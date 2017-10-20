СКР озвучил две версии смерти Дмитрия Марьянова

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У СКР есть две основные версии смерти Дмитрия Марьянова. Это несвоевременное прибытие скорой помощи к актеру и оказание услуг реабилитационным центром "Феникс", не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. СКР продолжает расследование смерти актера.

Сотрудники Следственного комитета России рассматривают две версии смерти актера Дмитрия Марьянова в Московской области. Об этом говорится на сайте ГСУ СКР по Подмосковью.

Одна из версий – несвоевременное прибытие скорой помощи к актеру. Вторая - оказание услуг реабилитационным центром "Феникс", не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, изъята документация, связанная с вызовом Марьнову скорой помощи, в том числе записи разговора службы 112 и скорой помощи.

Также следователи произвели обыск в реабилитационной клинике "Феникс". Там были изъяты дневники пациентов, в том числе с записями о пребывании Марьнова в этом центре.

Ранее Министерство здравоохранения Подмосковья сообщило, что нарушений в работе операторов службы "112" в связи со смертью Дмитрия Марьянова не обнаружено. Там подтвердили, что друзья актера сами отказались от услуг врачей скорой помощи.

До этого стало известно, что друзья актера решил самостоятельно привезти его в больницу.

Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. По предварительной версии, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

18 октября его похоронили на Химкинском кладбище.