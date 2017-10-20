КНДР уличила Трампа в попытке сыграть в "ядерный футбол"

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"Ядерная триада США" всегда нацелена на Северную Корею, заявил представитель департамента Северной Америки МИД КНДР Нам Хек Зен. По его словам, американский президент Дональд Трамп играет в ядерный футбол.

Президент США Дональд Трамп играет в "ядерный футбол". Об этом заявил представитель департамента Северной Америки МИД КНДР Нам Хек Зен. Об этом сообщает РИА Новости.

"Дональд Трамп играет в ядерный футбол. Он имеет в своём распоряжении тысячи атомных бомб, и он в силах уничтожить весь сегодняшний мир", - подчеркнул Нам Хек Зен.

По его словам, "ядерная триада США всегда нацелена на КНДР".

Также Нам Хек Зен отметил, что критика ядерных испытаний Северной Кореи со стороны стран, которые их проводили сотнями, несправедлива и является проявлением двойных стандартов, передает ТАСС.

"КНДР вновь и вновь убеждается в том, что разработка ядерного оружия - это правильный выбор. И мы усиливаем свое намерение проводить испытания для того, чтобы нивелировать ядерную угрозу со стороны США", - заявил он в ходе московской конференции по нераспространению.

Конференция в российской столице проходит на фоне заявлений администрации Дональда Трампа о возможности выхода из соглашения по ядерной программе Ирана и обострения ситуации на Корейском полуострове.