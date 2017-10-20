Суд отправил под арест подозреваемую в смертельном ДТП в Харькове

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Подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове 20-летняя Анна Зайцева арестована Киевским районным судом на два месяца. Сама студентка во время судебного заседания заявила, что ей очень жаль, что в результате ДТП пострадали люди.

В Харькове Киевский районный суд санкционировал арест подозреваемую в смертельном ДТП на улице Сумской на два месяца. Об этом сообщает сайт "112 Украина".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая просила применить к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Защита 20-летней Елены Зайцевой просила избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Также адвокат утверждала, что родители ее подзащитной готовы финансово помочь семьям погибших и потерпевших.

Сама подозреваемая во время судебного заседания заявила, что ей очень жаль, что в результате ДТП пострадали люди.

Трагедия произошла ранее в октябре в Харькове, когда внедорожник Lexus проезжал на большой скорости перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент ему в бок въехал Volkswagen. В итоге машина, за рулем которой находилась Зайцева, врезалась в толпу людей. В результате ДТП погибли пять человек. Еще шестеро госпитализированы. Водители обеих машин остались живы.

По данным СМИ, Зайцева в момент аварии могла находиться под действием опиатов. Адвокат девушки заявила, что эта информация стала для нее неожиданностью.