От плохой экологии ежегодно умирают 9 миллионов человек

Теги: Общество экология смерть

Девять миллионов умерших в течение одного года. Такова статистика смертности от болезней, причина которых загрязнение воздуха и воды. Конкретные цифры влияния плохой экологии на здоровье человека были определены в ходе международного исследования. Итоги работы примерно 40 учёных подвёл британский журнал The Lancet - одно из старейших и наиболее авторитетных медицинских изданий мира.

Если поверить этим исследованиям, человечеству нужно бояться не ядерной войны, а превращения атмосферы в "газовую камеру". Один из самых известных медицинских журналов The Lancet опубликовал доклад, в котором сообщается, что каждая шестая преждевременная смерть в мире произошла из-за плохой экологии. Выводы ученых не оптимистичны. Проблема уже перешла в острую фазу, передает "ТВ Центр".

"Загрязнение окружающей среды является крупнейшей причиной болезней и преждевременной смерти в современном мире. В 2015 году от болезней, вызванных ухудшением экологии, преждевременно умерли 9 миллионов человек - 16 процентов от всех смертей в современном мире. Это в три раза больше смертей, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии, и в 15 раз больше, чем от всех войн и других форм насилия", - говорится в статье.

Вытекая из ледника на южных склонах Гималаев, река Джамна имеет кристально чистую воду. Но затем она превращается в одну из самых грязных рек в мире. Из-за мусора здесь не осталось рыбы и других видов животных, но люди продолжают использовать воду для питья. Ученые заявляют, что большинство смертей, связанных с токсичными воздухом, водой и почвой, приходятся на наиболее бедные страны. А к этому еще прибавляется распространение инфекционных заболеваний. На Мадагаскаре - небывалая за все последнее время эпидемия чумы. С 1 августа по 20 октября умерло 90 человек, более тысячи считаются зараженными.

"Риск распространения заболевания внутри страны очень высок. Но учитывая имеющуюся информацию, риск международного распространения чумы остается низким. Потому что вирусу сложно распространяться через авиасообщение", - отметил директор африканского подразделения ВОЗ по чрезвычайному реагированию Ибрахим Фолл.

Во Всемирной организации здравоохранения в пятницу заявили, что уже отправили на Мадагаскар более миллиона доз антибиотиков. Впрочем, по мнению ученых, проблемы, связанные с высокой смертностью людей в бедных странах из-за плохой экологии, будут только нарастать. В развивающихся государствах ситуация немногим лучше, просто причины другие. В китайском городе Линфень смог от местных фабрик практически не рассеивается. Местные жители вынуждены ходить в масках. Такая же ситуация в промышленных районах Индии.

Примеры пренебрежения природой можно без труда найти в любой стране. И ученые, и политики признают: мир, как никогда, зависит от технологий. За последнее столетие возможности человека возросли многократно, но возросла ли ответственность? Одна из сильнейших стран мира, которая, казалось бы, должна показывать пример по сохранению природы выходит из Парижского соглашения по климату. Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности вредят американской экономике. Но есть и другая точка зрения. Охрана окружающей среды и сильная экономика идут рука об руку. По подсчетам экспертов, потери от загрязнения природы эквивалентны 4,5 триллионам долларов в год.

"Западная Европа самый лучший пример, где страны поставили перед собой задачи природоохранные. Сказали, нам не важно, что будет с экономикой - мы хотим добиться вот таких природоохранных результатов. И, в общем-то, как предполагали экологи - экономика от этого только выиграла", - указал директор Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин.

Впрочем, и экологичная Европа испытывает серьезные проблемы. Под угрозой исчезновения там оказались пчелы, которые являются одним из самых ценных видов насекомых на планете. Они стали жертвами пестицидов, и эта проблема тоже может распространиться на весь мир. Ведь во многих странах продолжают опрыскивать поля ядовитыми химикатами.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".