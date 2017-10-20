На Урале врачи забыли в животе пациентки резиновую перчатку

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На Урале Следственный комитет и прокуратура начали проверку в Березовской центральной больнице. Врачей клиники подозревают в оказании медицинской помощи ненадлежащего качества. Медики во время процедуры по удалению швов забыли вытащить из живота пациентки предмет, похожий на резиновую перчатку. И с таким "подарком" женщину выписали домой. Даже после того, как находку удалось обнаружить, медики своей вины всё равно не признали.

Кусок латекса, похожий на медицинскую перчатку. Это достали из брюшной полости Светланы Пашковой после нескольких месяцев мучительной боли, передает "ТВ Центр". Пациентка настаивает: зашивая рану, врачи просто забыли перчатку внутри.

"Я была в шоке. Я думала, там что-то маленькое", - говорит пострадавшая.

Она сама по образованию врач-ветеринар. Поэтому, не раздумывая, пошла на операцию, когда появились подозрения на кисту в животе. Хирурги убеждали: разрежем - посмотрим. Но, кроме обширного нагноения, ничего не обнаружили. И тогда в прямом смысле пустили дело на самотек - поставили дренаж. А когда все вскрылось, даже пытались уничтожить улики.

"Они быстро очень вытащили и сразу же выкинули. Я попросила - можете достать, я сфотографирую? Они мне сказали - нет, мы не будем доставать, потому что это грязно, и мы не хотим пачкаться", - рассказала дочь пострадавшей Ксения Пашкова.

В городской больнице Березовского - это город-спутник Екатеринбурга - теперь всячески отстаивают честь белых халатов. И врачебную ошибку не признают. Медики уверяют: страшная находка совсем не похожа на их дренаж. Для этого, объясняют, медицинские перчатки якобы даже не используют.

Списать вину пытаются даже на операцию четырехлетней давности, когда Светлане удаляли аппендицит. Но симптомы говорят об обратном - операция была в середине июня, а уже через несколько дней женщина почувствовала себя плохо. Все лето ее с перчаткой в животе гоняли по врачам - то в женской консультации принять некому, то МРТ в больнице не могли сделать, то в поликлинике заставляли ждать в очереди.

Теперь Светлана обратилась в региональный Минздрав - там созвали комиссию, провели обследование уже в областной больнице, но результатов, как и дальнейшей тактики лечения, пока нет. Пациентка намерена потребовать от врачей компенсации за нанесенный здоровью вред, но доказать это будет непросто, разводят руками эксперты.

Кто из врачей горбольницы - акушер-гинеколог, хирург или терапевт - проявил халатность при исполнении своих служебных обязанностей, теперь установит свердловская прокуратура и Следственный комитет. Там уже начали проверку, которая вполне может закончиться и уголовным делом – причем, еще до того, как у Светланы заживут раны.

Борис Иванин, "ТВ Центр".