Главное здание МГУ эвакуировали из-за письма с угрозами Садовничему

Теги: мгу эвакуация Происшествие москва

Письмо с угрозами ректору МГУ Виктору Садовничему стало причиной эвакуации главного здания вуза. Занятия были прекращены, а студентов отпустили по домам.

В Москве эвакуировали главное здание МГУ имени Ломоносова. Это произошло после того, как ректор вуза Виктор Садовничий получил письмо с угрозами, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства подчеркнул, что занятия были прекращены. Всех студентов отпустили по домам и общежитиям.

По данным агентства РИАМО, эвакуация началась в 20:00. В аудиторию факультета журналистики МГУ вошел сотрудник охраны и сообщил, что все должны немедленно покинуть здание.