Король Испании рассказал о будущем Каталонии

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Каталония является важной частью Испании и останется ею и в будущем. Об этом заявил король Филипп VI. По его словам, государство должно противостоять попытке отделения одной части от национальной территории. Правительство Испании намерено в субботу запустить процесс приостановки автономного статуса Каталонии.

Король Испании Филипп VI заявил, что Каталония является важной частью страны и останется ею и в будущем. Об этом он рассказал в ходе церемонии награждения в пятницу лауреатов премии принцессы Астурийской в городе Овьедо, передает ТАСС.

"Испания должна противостоять неприемлемой попытке отделения одной части от национальной территории", - отметил он.

Ранее стало известно, что испанское правительство 21 октября намерено запустить процесс приостановки автономного статуса Каталонии. Решение о применении статьи 155 конституции будет принято на специальном заседании кабмина.

Перед этим глава каталонского правительства Карлес Пучдемон объявил о том, что парламент региона может голосовать за независимость, если Мадрид не согласится на переговоры.

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