В НАТО признали неспособность отразить вероятную атаку со стороны России

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Североатлантический альянс не готов дать отпор России в случае ее нападения на позиции организации на восточном фланге. Об этом со ссылкой на секретный доклад НАТО сообщил немецкий журнал Spiegel. Альянс обеспокоен собственными проблемами в области логистики.

В НАТО признают, что логистические возможности альянса не позволят своевременно отреагировать на возможную угрозу и оперативно перебросить войска, пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на секретный доклад организации.

"С окончания холодной войны атрофировалась способность НАТО осуществить быстрое логистическое усиление на существенно увеличившейся территории, которая вверена главнокомандующему сил в Европе", - приводит издание цитату из документа.

Североатлантический альянс не сможет произвести оперативное развертывание войск, если по его восточноевропейским членам со стороны России будет нанесен военный удар, указывает Spiegel. Распространенный в Брюсселе доклад свидетельствует о том, что альянс неспособен отразить угрозу извне, полагает еженедельник.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску отказалась подтвердить или опровергнуть информацию из СМИ, передает РИА Новости. Однако она подчеркнула, что "силы альянса находятся в боевой готовности и могут передислоцироваться намного быстрее, чем когда-либо".

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