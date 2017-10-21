Пушков ответил на заявление Белого дома о диалоге с Россией

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Вашингтон необъективен в своем заявлении, что отношения с Москвой зависят от российской стороны, поскольку американцы выслали российских дипломатов, закрыли консульство России и ввели очередные санкции. Такое заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что отношения США и России зависят от политики, которую будет проводить Москва.

"Выслав российских дипломатов, введя второй раунд санкций, арестовав пять дипобъектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы", - написал сенатор в Twitter.

Выслав росс.дипломатов, введя 2-й раунд санкций, арестовав 5 дипобъектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 20, 2017

Ранее Сандерс заявила, что США будет пытаться продолжать работать с Россией по важным вопросам национальной безопасности, в том числе по Сирии и Северной Корее, но отношения между США и Россией будут зависеть от политики Москвы.

Ранее во время заседания клуба "Валдай" президент России Владимир Путин высказал похожее мнение, заявив, что российская сторона будет "работать, несмотря ни на что, ни на какие сложности, если, конечно, они (то есть США) сами этого хотят".

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