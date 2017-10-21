Путин по телефону обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

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Президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Оба лидера выразили удовлетворение тем, как развивается сотрудничество России и Турции. Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии, положительно оценили совместную работу в рамках астанинского процесса.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Как сообщила пресс-служба Кремля, в центре внимания сторон был сирийский вопрос.

В частности, лидеры дали положительную оценку совместной работе в рамках процесса в Астане и созданию в арабской республике зон деэскалации, передает "ТВ Центр". Также в ходе беседы обсуждались перспективы очередной – седьмой по счету - встречи по Сирии в казахстанской столице. Она состоится уже в конце октября.

Отдельно Владимир Путин и Реджеп Эрдоган затронули тему российско-турецкого сотрудничества. И условились продолжить личные контакты.

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