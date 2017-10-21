В Египте в бою с террористами погибли 58 полицейских
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Жертвами вооруженных столкновений с террористами на западе Египта в пятницу стали 58 сотрудников спецназа МВД и Управления национальной безопасности страны.
58 сотрудников спецназа МВД и Управления нацбезопасности Египта погибли в столкновениях с террористами на западе страны. Силовики выехали на их задержание в один из районов провинции Гиза, передает "ТВ Центр".
Экстремисты устроили засаду и атаковали спецназ из гранатомётов и стрелкового оружия. Их численность превышала силы египетского МВД. Сейчас в район боестолкновения направлено подкрепление, в воздух поднята авиация. Ведётся преследование боевиков.
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