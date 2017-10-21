МИД: Россия не сомневается в выполнении Ираном СВПД

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У Москвы нет сомнений, что Тегеран выполняет все аспекты Совместного всеобъемлющего плана действий по его ядерной программе. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на Московской конференции по нераспространению.

Тегеран выполняет все аспекты Совместного всеобъемлющего плана действий по его ядерной программе, и у Москвы в этом нет никаких сомнений. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, выступая на конференции по нераспространению, передает ТАСС.

По словам Рябкова, Москва не видит оснований для пересогласования СВПД. Как считает дипломат, отказ президента США Дональда Трампа подтвердить американскому Конгрессу выполнение Ираном СВПД является безответственным.

По его словам, хотя официального заявления о выходе США из СВПД нет, обвинения Трампа ставят под вопрос участие его страны в договоренностях.

Соглашение о заморозке Ираном своей ядерной программы было заключено в 2015 году после длительных переговоров с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. В январе 2016 года с Ирана была снята часть международных санкций. Трамп ранее критиковал администрацию Барака Обамы за это соглашение, называя его противоречащим интересам Америки.

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