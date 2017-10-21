В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников

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В Польше вступает в силу обновлённый закон о декоммунизации. Документ предусматривает снос советских памятников. В их числе несколько сотен монументов солдатам Красной армии. И это несмотря на то, что при освобождении Польши от фашистов, только по официальным данным, погибли более 600 тысяч советских воинов.

Если прежняя редакция документа гарантировала "иммунитет" от бульдозеров хотя бы захоронениям советских воинов, то теперь под снос могут пойти и они. И хотя, согласно вводимым нормам, речь идет лишь об устранении советских символов, таких как серп, молот или изображение Сталина, практика показывает, что под ковш попадают мемориалы на местах погребения красноармейцев, передает "ТВ Центр".

Так, месяц назад в городе Тшчанка местные власти расправились с напоминанием о подвиге бойцов РККА. Хотя о том, что под мавзолеем находится братская могила, гласила табличка и об этом же напоминала российская сторона.

"Искажается память о Второй мировой войне. Потому что попирается память о наших погибших соотечественниках, которых 600 тысяч погибло на полях Польши. Мы освободили Польшу. Поляки называют нас оккупантами. Поляки, приняв такой закон о декоммунизации, поставив под угрозу сноса наши памятники, перешли красную черту", - заявил первый зампредседателя Комитета ГД ФС России по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Под действие обновленного закона о "декоммунизации" попадают около 230 обелисков и монументов. Столько объектов "советской пропаганды", а именно так теперь называют мемориалы в честь подвигов наших солдат, насчитал польский Институт национальной памяти. Именно он официально интерпретирует историю в угоду русофобски настроенному истеблишменту, искажая установленные факты. Например, что после пятилетней оккупации фашисткой Германией, в результате которой Польша потеряла пятую часть населения, оставшиеся в живых, встречали советских воинов именно как освободителей, называли братьями, делились последним, лишь бы помочь в окончательной победе. Бесчинства гитлеровцев, были еще слишком свежи в памяти, которую теперь словно отшибло.

"Зверства немцев над мирным населением были ужасными. Все евреи полностью и по-звериному уничтожены. За каждого убитого немца немедленно расстреливалось по десять невинных поляков. В районах боевых действий польских партизан сжигались целые села и беспощадно истреблялось население всех возрастов. В период оккупации и перед отступлением немцы угнали в Германию из Польши сотни тысяч поляков", - говорится в документах Минобороны России.

И это лишь малая часть из опубликованных в открытом доступе исторических документов о состоянии Польши в период Второй мировой и ее выходе из войны, кстати, с новыми индустриально развитыми территориями, подаренными Сталиным. Но нынешней польской элите этого, видимо, мало.

"Декоммунизация - это не только забвение своего коммунистического прошлого, но и забвение, на самом деле, нормальных союзнических отношений с Россией. И в данном случае, когда какие-то восточноевропейские страны, в том числе Польша, обвиняют Россию в чем-то, они одновременно говорят: "Кстати, вы нам еще должны, за так называемую, советскую коммунистическую оккупацию", - сказал политолог Станислав Бышок.

В интерпретации польской истории все увереннее звучит мысль, что Советский Союз был ничем не лучше фашисткой Германии. Впрочем, далеко не все поляки потеряли память. Так, например, в городе Жешув, еще весной этого года 90% жителей выступили против демонтажа памятника красноармейцам. И именно с таким общественным мнением, судя по всему, и борется закон "О декоммунизации".

Александр Огородников. Владимир Хуртин. "ТВ Центр".

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