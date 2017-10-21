Школы Великого Новгорода закрыты на карантин из-за вспышки пневмонии

Теги: Общество школа болезнь великий новгород

Более 100 человек госпитализированы в больницы Великого Новгорода с пневмонией. В связи с угрозой распространения все средние учебные заведения города закрылись для детей. В некоторых из них объявлены карантин или досрочные каникулы, в других дети переведены на дистанционное обучение.