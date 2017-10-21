Школы Великого Новгорода закрыты на карантин из-за вспышки пневмонии
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Более 100 человек госпитализированы в больницы Великого Новгорода с пневмонией. В связи с угрозой распространения все средние учебные заведения города закрылись для детей. В некоторых из них объявлены карантин или досрочные каникулы, в других дети переведены на дистанционное обучение.
Все школы Великого Новгорода закрыты на карантин из-за вспышки пневмонии, передает "ТВ Центр". В городе объявлены досрочные каникулы, а некоторые учреждения перешли на дистанционное обучение.
Рост заболеваемости фиксируется с начала октября. По данным местных властей, сейчас с диагнозом пневмония госпитализировали уже более 100 человек. Врачи призывают родителей быть бдительными и при появлении симптомов - высокой температуры, кашля, насморка - сразу обращаться к медикам. Из-за массовой заболеваемости проверку начал Следственный комитет.
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