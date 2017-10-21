Российская сборная WorldSkills вернулась в Москву с победой

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В Москве встречают триумфаторов. На чемпионате мира по рабочим профессиям WorldSkills в Абу-Даби российская сборная заняла первое место в командном зачете. В столичном аэропорту молодых специалистов ждали десятки болельщиков и большая делегация от Минобрнауки.

Их встречают как героев, ведь они лучшие в своей профессии. Всему миру наша команда смогла доказать, что самые продвинутые молодые специалисты живут именно в России. 11 медалей в общекомандном зачете и более 20 персональных наград за особый профессионализм. Впервые на чемпионате мира рабочих профессий WorldSkills нашей сборной удалось завоевать победу, передает "ТВ Центр".

Лучшие IT-специалисты, веб-разработчики и ювелиры. Высокий уровень профессионализма российские участники показали не только в так называемых "профессиях будущего", но и в тех специальностях, которые уже не одно десятилетие остаются востребованными на мировом рынке труда.

Домой наша команда привезла не только медали, но и право принять очередной чемпионат. В 2019 году лучшие представители рабочих профессий со всего мира встретятся в Казани.

Елена Сахно, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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