Актриса Елена Санаева отметила юбилей на сцене

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В субботу поздравления принимает Елена Санаева. Заслуженной артистке РСФСР исполняется 75 лет. В творческой карьере актрисы десятки ярких ролей. Она знакома зрителям по фильмам "Чучело", "Приключения Али-Бабы", "Пена". Но для большинства поклонников её таланта Санаева навсегда останется Лисой Алисой. Юбилей Елена Всеволодовна отметила на сцене театра "Школа современной пьесы", которому служит уже почти 10 лет.

Елене Санаевой не до отдыха. Она постоянно на телеэкранах, весьма востребована режиссёрами и на подмостках. В Школе современной пьесы - аншлаг, играют "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное", передает "ТВ Центр".

О возможности импровизации - где бы то ни было - Елена Санаева говорит с удовольствием. "Вот это мне нравится. Сыграть острохарактерную роль, но чтобы не жать, не пережимать. А чтобы ты оставался живым человеком, а не актрисой в предлагаемых обстоятельствах", - сказала она.

Её успех был молниеносным. И не потому, что дочь великого актера - Всеволода Санаева. Высокая, красивая, она дебютировала на экране через год после выпускного в ГИТИСе. Много снималась у Шукшина. В 72-м жизнь перевернулась. Один фильм – "Докер". Одна встреча - с Роланом Быковым. Один поцелуй - на съемках. Да, годилась ему в дочери. Но Быков её уже никогда и никуда от себя не отпустил.

По иронии судьбы и по стечению самых разных обстоятельств в фильмах мужа - гениального Ролана Быкова - его красавица-жена снималась редко. Был "Нос", который она очень любит. И "Чучело", после съемок которого Быков слег с инфарктом - цензоры постарались. Но факт остается фактом: именно в этой - единственной картине - задействован практически весь личный семейный состав, включая сына - Павла Санаева.

"Лет уже много, я в шутку приглашаю на день рождения людей и говорю: "Три раза по 25 отмечаю!" Конечно, хотелось что-то такое еще сделать. Но, вполне возможно, так и останусь Лисой Алисой для всех грядущих поколений", - говорит Елена Санаева.

Яркая роль - в "Приключениях Буратино" - с одной стороны, вписала Елену Санаеву во многие киноэнциклопедии , с другой - надолго закрыла дверь в мир героинь. И хоть в предложениях недостатка нет, она часто грустит. "Наверное, так и останусь дочерью, женой и матерью. Этих мужчин", - сказала она.

Это слово - "наверное" - из уст Елены Санаевой сегодня звучит как надежда. На то, что она еще обязательно сыграет свою главную роль.

Ольга Стрельцова, Владислав Подымский, "ТВ Центр", Москва.

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