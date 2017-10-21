11:34, 21 октября 2017

Неизвестный с ножом ранил нескольких человек в Мюнхене

Теги:  В мире  германия  нападение

В Мюнхене неизвестный с ножом напал на прохожих в центре города. Несколько человек ранены. Полиция ищет преступника. Место ЧП оцеплено. Жителей просят не выходить из дома.

Неизвестный с ножом ранил нескольких человек на мюнхенской площади Розенхаймерплац недалеко от исторического центра, передает ТАСС.

"Его мотивы неизвестны", - сообщила в субботу полиция баварской столицы. Стражи порядка призвали горожан избегать окрестностей площади. "Просьба к тем, кто живет неподалеку, оставаться дома", - информировали в полиции.

В настоящее время ведутся поиски нападавшего.

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