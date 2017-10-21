Неизвестный с ножом ранил нескольких человек в Мюнхене
Теги: В мире германия нападение
В Мюнхене неизвестный с ножом напал на прохожих в центре города. Несколько человек ранены. Полиция ищет преступника. Место ЧП оцеплено. Жителей просят не выходить из дома.
Неизвестный с ножом ранил нескольких человек на мюнхенской площади Розенхаймерплац недалеко от исторического центра, передает ТАСС.
"Его мотивы неизвестны", - сообщила в субботу полиция баварской столицы. Стражи порядка призвали горожан избегать окрестностей площади. "Просьба к тем, кто живет неподалеку, оставаться дома", - информировали в полиции.
В настоящее время ведутся поиски нападавшего.
Читайте также:
В Египте в бою с террористами погибли 58 полицейских
В Ленинградской области задержали главу ячейки ИГ
Жертвами двух терактов в Афганистане стали около 46 военных
США предупредили о подготовке террористами "нового 11 сентября"