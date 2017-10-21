В Мадриде началось чрезвычайное заседание правительства по Каталонии

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В Испании началось экстренное заседание правительства по ситуации, которая сложилась вокруг референдума в Каталонии. Ранее стало известно, что испанское правительство намерено провести заседание, на котором будет принято решение о приостановке самоуправления Каталонии.

Правительство Испании собралось на чрезвычайное заседание, в ходе которого обсуждается возможность и детали применения 155-й статьи испанской конституции с целью ограничения автономии Каталонии, передает "Интерфакс".

В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а руководство в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут выборы.

Правительство Испании объясняет запуск 155-й статьи конституции, позволяющей ограничить самоуправление Каталонии, тем, что действия региональных властей посягают на интересы всей страны. В распространенном в субботу заявлении правительства королевства отмечается, что руководство Каталонии не подчинилось обязательствам, которые предусматривает закон.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

Глава региона Карлес Пучдемон направил в четверг письмо председателю правительства Испании Мариано Рахою, в котором пригрозил устроить голосование в каталонском парламенте по вопросу объявления независимости, если Мадрид не согласится на диалог.

Правительство Испании в ответ на это заявило, что начинает процедуру запуска 155-й статьи конституции.

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