Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за поломки печи на борту
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Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за поломки печи на борту. Пассажирский Airbus, направлявшийся из Сургута в Москву, благополучно выполнил посадку. Никто не пострадал.
Самолет, направлявшийся из Сургута в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге из-за поломки печи на борту, передает "Интерфакс".
Пассажирский Airbus находился в районе Ханты-Мансийска, когда экипаж доложил об аварийной ситуации на кухне. Из-за скачка напряжения произошла поломка печи, но пожара не последовало. После этого диспетчеры рекомендовали экипажу приземлиться на ближайшем аэродроме.
Самолет благополучно выполнил посадку в Екатеринбурге. Никто не пострадал.
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