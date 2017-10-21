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Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за поломки печи на борту. Пассажирский Airbus, направлявшийся из Сургута в Москву, благополучно выполнил посадку. Никто не пострадал.

Самолет, направлявшийся из Сургута в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге из-за поломки печи на борту, передает "Интерфакс".

Пассажирский Airbus находился в районе Ханты-Мансийска, когда экипаж доложил об аварийной ситуации на кухне. Из-за скачка напряжения произошла поломка печи, но пожара не последовало. После этого диспетчеры рекомендовали экипажу приземлиться на ближайшем аэродроме.

Самолет благополучно выполнил посадку в Екатеринбурге. Никто не пострадал.

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