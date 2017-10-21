Школы Великого Новгорода приостановили работу из-за пневмонии

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В Великом Новгороде все школы закрыты на карантин из-за вспышки пневмонии. Детей отправили на досрочные каникулы или перевели на дистанционное обучение. В городе зафиксировано уже больше ста случаев заболевания.

В опустевших коридорах и классах только учителя. В помещениях - тотальная дезинфекция. Из-за внезапной вспышки пневмонии новгородские школы перешли на дистанционное обучение или отправили детей на досрочные каникулы. Отменены массовые и спортивные мероприятия, передает "ТВ Центр".

"Очень многие школы приняли решение перейти на электронное обучение на десять дней, чтобы прервать вот эту цепочку заболеваемости и потом продолжить каникулы", - заявила председатель комитета по образованию Великого Новгорода Ирина Шанаева.

Роспотребнадзор отмечает рост заболеваемости внебольничной пневмонией. За две недели в Новгородской области зарегистрировано 185 случаев. В столице региона госпитализированы более сотни детей в состоянии легкой и средней тяжести.

"Сейчас есть подъем, сезонный подъем. Октябрь у нас идет с усилением госпитализации. У нас сейчас стационар занят, практически все койки заняты - пневмония, бронхиты. Сейчас осень, похолодало и высокая влажность. У нас было холодное лето. И сейчас идет очередной подъем вирусной инфекции", - сказала главный врач новгородской инфекционной больницы Светланга Калач.

В правительстве области заявили, что за прошедшие девять месяцев заболеваемость была ниже аналогичного периода прошлого года. Резкое ухудшение ситуации произошло из-за очагов пневмонии в нескольких школах. В регионе сейчас проводится проверка.

Никита Васильев, "ТВ Центр".