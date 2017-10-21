Подозреваемый в нападении на прохожих в Мюнхене задержан

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Мужчина, который подозревается в том, что ранил ножом прохожих в Мюнхене, задержан. Об этом сообщила в субботу полиция. Там уточнили, что пока не ясно, является ли преступником именно он. О мотивах преступника ничего не говорится, какой-либо связи с исламизмом пока не выявлено.

Четыре человека получили ранения в результате вооруженного нападения в Мюнхене, передает "ТВ Центр".

К поискам преступника подключены все оперативные службы города, задействованы вертолеты. Поступают сообщения о задержании мужчины, похожего на злоумышленника. Но он ли это - правоохранители пока не подтверждают.

ЧП произошло этим утром в восточной части Мюнхена. Неизвестный с ножом набросился на прохожих. Он передвигался на велосипеде и ранил людей сразу на нескольких улицах, после чего скрылся с места преступления. О мотивах нападавшего пока ничего не говорится.

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