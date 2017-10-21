Мадрид пригрозил Каталонии лишением статуса автономии

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Возможное принятие решения приостановить автономный статус Каталонии властями Испании может быть обусловлено тем, что действия местного правительства посягают на интересы Испании. Это заявление было сделано в ходе экстренного заседания правительства.

Обновление: Решение правительства Испании по Каталонии должен утвердить Сенат

Мадрид вновь пригрозил Каталонии лишением автономного статуса, если регион объявит о независимости. Это заявление было сделано в ходе экстренного заседания правительства, передает "ТВ Центр".

В документе, который цитирует испанское телевидение, указано, что Мадрид видит в возможном отделении Каталонии серьёзную угрозу интересам Испании. Центральные власти готовы применить 155-ю статью конституции, которая позволяет распустить региональное правительство и ввести прямое правление Мадрида, а также взять под контроль региональную полицию и телевидение.

Барселона в начале месяца подписала декларацию независимости, но о суверенитете пока не объявила. Лидер сепаратистов Карлес Пучдемон хотел обсудить условия с властями Испании. Но Мадрид вести какие-либо переговоры отказался, считая референдум о независимости, который прошёл в Каталонии 1 октября, незаконным.

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