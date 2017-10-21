В Москве завершают отделку храма в честь Андрея Рублева

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На западе Москвы, в районе Раменки, ведется строительство храма в честь преподобного Андрея Рублева. Ход работ проинспектировал советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин. Сейчас строители завершают наружную отделку здания.

На западе Москвы, в районе Раменки, ведется строительство храма в честь преподобного Андрея Рублева, передает "ТВ Центр".

Ход работ проинспектировал советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин. Церковь строят по индивидуальному проекту. За основу взят Преображенский собор Андроникова монастыря, который расписывал сам Андрей Рублев. Сейчас строители завершают наружную отделку здания. Уже готова звонница. Проведены работы по благоустройству территории.

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