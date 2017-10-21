Путин примет участие в закрытии фестиваля молодежи в Сочи

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В субботу завершающий день работы Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Всю неделю более 25 тысяч участников из разных стран обсуждали актуальные для всего человечества темы. Посещали лекции и мастер-классы, общались с экспертами и представителями власти, насыщенной была и развлекательная программа. А уже вечером в Сочи состоится торжественная церемония закрытия, которую посетит Владимир Путин.

Заключительный день фестиваля, едва ли не самый насыщенный, посвящён России, передает "ТВ Центр". И сегодня в главном медиацентре настоящий парад триколоров. Участникам фестиваля, а их уже почти 30 тысяч человек, предложили нарисовать на своём лице флаг нашей страны.

Половина всех участников фестиваля - иностранцы. Многие впервые увидели нашу страну собственными глазами. Крах стереотипов и поразительное русское гостеприимство. Пройдёт совсем немного времени, и все эти люди будут решать глобальные проблемы всего человечества, а пока - тон неформальный. Китайская делегация, например, старательно выводит иероглифы, объясняя, что важна каждая деталь. "Во ай ни" - по-китайски "Я тебя люблю" - поедет в Рыбинск.

From Russia with love! Это о сувенирах фестиваля. Популярны значки. Ими тут обмениваются постоянно, так что на одежде у многих по 20-30 штук. Иностранцы буквально сметают с прилавков футболки с изображением российского президента. Спросом пользуются матрешки и шапки. Вещь, кстати, очень функциональная. Температура в Сочи, несмотря на октябрь, поднимается до 20 градусов, но гости из солнечной Африки все равно мерзнут.

Согреться помогают энергичные танцы и песни. Тут, стоит отметить, подход тоже творческий. Ну, где ещё услышишь легендарные фронтовые композиции под бодрый ритм африканского барабана.

Кто же такая эта всеми любимая Катюша объясняем тут же. Все же фестиваль действительно сближает. Уже вечером на арене ледового дворца "Большой" пройдёт грандиозная церемония закрытия фестиваля, участие в ней, как ожидается, примет Владимир Путин. Кульминация фестиваля все ближе, наслаждаться этой неповторимой атмосферой молодежного праздника осталось всего несколько часов.

Матвей Шестаков, Илья Ушаков, Дмитрий Власов, "ТВ Центр", Сочи.

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