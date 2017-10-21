В Петербурге задержали главу местного отделения РСМ
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В Санкт-Петербурге задержаны глава и финансовый директор регионального отделения Российского союза молодежи (РСМ). По местам их жительства и работы было произведено восемь обысков.
Сотрудники МВД по Санкт-Петербургу задержали на двое суток главу местного отделения Российского союза молодежи (РСМ) Дмитрия Лядова, пишет "Фонтанка". По информации издания, он подозревается в мошенничестве.
По информации источника РИА Новости, полиция также задержала финансового директора организации Марину Дементьеву. По местам их жительства и работы было произведено восемь обысков.
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